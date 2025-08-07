മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് യുക്രേനിയൻ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

അബുദാബി, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (WAM) --ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, തന്റെ നയതന്ത്ര കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉക്രെയ്ൻ അംബാസഡർ ദിമിട്രോ സെനിക്കുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
യുഎഇയും ഉക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ യോഗം അവലോകനം ചെയ്യുകയും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അംബാസഡർ തന്റെ ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശൈഖ് മൻസൂർ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.