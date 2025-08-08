ഗാസയിൽ പട്ടിണിയും പോഷകാഹാരക്കുറവും രൂക്ഷം: യുഎൻ

ന്യൂയോർക്ക്, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7 (WAM)-- ഗാസ മുനമ്പിലെ വിശപ്പിന്റെയും പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെയും വിനാശകരമായ ആഘാതം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഫർഹാൻ ഹഖ് എടുത്തുകാട്ടി, കിടക്കകളുടെയും മെഡിക്കൽ സപ്ലൈകളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും അഭാവം മൂലം ആശുപത്രികൾ അവയുടെ ശേഷിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഗാസയിലെ ആശുപത്രികൾ അവയുടെ പരമാവധി ശേഷിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കിടക്കകളുടെയും മെഡിക്കൽ സപ്ലൈകളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും അഭാവം മൂലം രോഗികൾ തറയിലോ തെരുവുകളിലോ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാഴാഴ്ച ഒരു മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ധന സപ്ലൈകൾ സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
