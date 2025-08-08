ഹുവൈറോ ഗ്രേറ്റ് വാൾ മാരത്തൺ, സായിദ് ചാരിറ്റി റൺ 2025 എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

അബുദാബി, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 8 (WAM) -- യുഎഇയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക, കായിക സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത മാസം ബീജിംഗിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'ഹുവൈറു ഗ്രേറ്റ് വാൾ മാരത്തൺ', സെപ്റ്റംബർ 21 ന് നടക്കുന്ന 'സായിദ് ചാരിറ്റി റൺ 2025' എന്നിവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു.
യുഎഇയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധത്തിന്റെയും പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കാണപ്പെടുന്ന സായിദ് ചാരിറ്റി റൺ സുപ്രീം ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഓട്ടം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. യുഎഇ, ബ്രസീൽ, ഈജിപ്ത്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഹംഗറി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആഗോള പരമ്പരയുടെ ഭാഗമാണ് ഓട്ടം.
ചൈനീസ് അത്ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷന്റെ എ1 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഗ്രേറ്റ് വാൾ മാരത്തൺ 51,000-ത്തിലധികം ഓട്ടക്കാരെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബീജിംഗിലെ യാങ്കി ലേക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ച് മുതിയാൻയു ഗ്രേറ്റ് വാളിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ അവസാനിക്കും. ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളും ഈ റൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടും.
അന്തരിച്ച ശൈഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി 2001 ൽ അബുദാബിയിലാണ് സായിദ് ചാരിറ്റി റൺ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നുവരെ, മെഡിക്കൽ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ഓട്ടം 173 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം സമാഹരിച്ചു, ന്യൂയോർക്ക്, കെയ്റോ, ഇപ്പോൾ ബീജിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ 613,000 ൽ അധികം ആളുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
സുപ്രീം സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ വിരമിച്ച ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഹിലാൽ അൽ കാബി ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് ബീജിംഗിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പരിപാടിയുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. ബീജിംഗിലെ യുഎഇ എംബസിയും നിരവധി ചൈനീസ് സർക്കാർ ഏജൻസികളും പരിപാടിയെ പിന്തുണയ്ക്കും.
ഓഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ ചൈനീസ് അത്ലറ്റുകൾക്ക് പ്രാദേശിക മാരത്തൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും വീചാറ്റിലൂടെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എമിറാത്തി അത്ലറ്റുകൾ, താമസക്കാർ, എംബസി ജീവനക്കാർ, മറ്റുള്ളവർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള പങ്കാളികൾക്കായി ഈ ലിങ്കിൽ സമർപ്പിത ചാനലുകൾ ലഭ്യമാണ്: /https://m.mararun.com/html/match.html#/index/8436870480502777?f=mara
സെപ്റ്റംബർ 20 ന് റോബോട്ട് റേസ്, കുടുംബം, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളുകൾ എന്നീ പരിപാടികളും സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ 21 വരെ മുതിയാൻയു ഗ്രേറ്റ് വാളിൽ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിയും പ്രീ-റേസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, സെപ്റ്റംബർ 21 ന് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ ഇത് അവസാനിക്കും.