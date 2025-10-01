യുഎഇ അംബാസഡർ സെർബിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ബെൽഗ്രേഡ്, 2025 ഒക്ടോബർ 1 (WAM) -- സെർബിയയിലെ യുഎഇ അംബാസഡർ അഹമ്മദ് ഹതീം അൽ മെൻഹാലി സെർബിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഡുറോ മക്കൂട്ടുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു.
കൂടാതെ, വിവിധ മേഖലകളിലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ അംബാസഡർ സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന നിരവധി മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള യുഎഇയുടെ താൽപ്പര്യം എടുത്തുകാണിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി മക്കൂട്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെയും സൃഷ്ടിപരമായ സഹകരണത്തെയും അഭിനന്ദിച്ചു, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിരവധി മേഖലകളിലെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ അവസരങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.