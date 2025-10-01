ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ: യുഎഇ-ഓസ്ട്രേലിയ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 1 (WAM) – യുഎഇയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ (സിഇപിഎ) ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ force വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിൽ പുതിയ യുഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണിത്, വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യപരമായ അടിമുട്ടലുകൾ നീക്കി സഹകരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപാര മേഖലയിൽ വിപുലമായ സാധ്യതകൾ ഈ കരാർ തുറക്കുന്നു. 2024-ലെ 4.2 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം, ഇത് 2032-ഓടെ 10 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം ആയേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 2025-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രം, ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള യുഎഇയുടെ എണ്ണമറ്റ വിദേശവ്യാപാരം 3.03 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി, ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 33.4% വർദ്ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
വ്യാപാരത്തിൽ അനാവശ്യമായ തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ, ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള വിപണി പ്രവേശനം കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാൻ, നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷയും പ്രതീക്ഷ്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ കരാർ സഹായിക്കും. ഊർജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിൽ സഹകരണത്തിനും നവീന സാധ്യതകൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നതും ഈ കരാറിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്.
"യുഎഇ-ഓസ്ട്രേലിയ സിഇപിഎ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ഇത് സഹകരണത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും നിരവധി പുതിയ സാധ്യതകൾ ഒരുക്കും," വിദേശവ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സയൂദി പറഞ്ഞു.
ഡോ. അൽ സയൂദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സിഇപിഎ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ ഗണ്യമായി ഉന്നയിപ്പിക്കാനും നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കാനും സഹായിക്കും.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് യുഎഇ, ആഗോളതലത്തിൽ അതിന്റെ 20-ാമത്തെ വലിയ പങ്കാളിയുമാണ്. മെന മേഖലയിലേതായി ഓസ്ട്രേലിയ ഒപ്പുവെക്കുന്ന ആദ്യ വ്യാപാര കരാറാണ് ഇത്.
ഇതുവരെ, പരസ്പരമായി ഏകദേശം 14 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും നടത്തിയത്. 300-ലധികം ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പനികൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ യുഎഇയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു – ഇതും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരുന്ന ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവാണ്.
യുഎഇ ഇതുവരെ ഒപ്പുവെച്ച 31 സിഇപിഎ കരാറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കരാർ. ഇത് എമിറാറ്റി ബിസിനസുകൾക്ക് ലോകത്തെ പ്രധാന വിപണികളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആക്സസ് നൽകുകയും ആഗോള വ്യാപാരത്തിനുള്ള പങ്കാളിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.