പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ അപലപിച്ചു

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 1 (WAM) -- തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്വറ്റയിൽ ഒരു അർദ്ധസൈനിക ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയായ എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങളെയും ഭീകരതയെയും രാജ്യം നിരന്തരം നിരസിക്കുന്നുവെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ഇത്തരം ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരായ ഉറച്ച നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു.
ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയം അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ഈ ദാരുണമായ സംഭവത്തിനുശേഷം പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനും പൗരന്മാർക്കും പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.