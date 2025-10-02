യുഎഇ, കസാക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്തു

അസ്താന, 2025 ഒക്ടോബർ 2 (WAM) -- പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ മുബാറക് ബിൻ ഫദേൽ അൽ മസ്രൂയിയും കസാക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഡൗറൻ കൊസ്സനോവും പ്രതിരോധ, സൈനിക മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയുടെ അസ്താനയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക സന്ദർശന വേളയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ, പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പൊതുവായ തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സൈനിക സഹകരണം വിശാലമാക്കുന്നതിനും പരിശീലനം, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പങ്കിടുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇരുപക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.