അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 3 (WAM) -- യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഇന്ന് അർജന്റീന രാഷ്ട്രപതി ജാവിയർ മിലിയുമായി ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഈ സമയത്ത് അവർ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും വിവിധ മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ, വികസന മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു.
ഇരു നേതാക്കളും തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ വികസന മുൻഗണനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.