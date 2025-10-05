കെയ്റോ, 2025 ഒക്ടോബർ 5 (WAM) -- സൗദ് ബിൻ സഖർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഫോർ യൂത്ത് എന്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെന്റും റാസൽ ഖൈമ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യുഎഇ, കെയ്റോയിലെ ഏഴാമത് തുരത്ന എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ-സിസിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ ഈജിപ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മുസ്തഫ മദ്ബൗലി പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 11 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ യുഎഇ, ജോർദാൻ, അൾജീരിയ, പാകിസ്ഥാൻ, ടുണീഷ്യ എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി മദ്ബൗലി യുഎഇ പവലിയൻ സന്ദർശിച്ചു.വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തോടുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത പവലിയൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.