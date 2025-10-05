കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന 11-ാമത് ജിസിസി ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

കുവൈറ്റ്, 2025 ഒക്ടോബർ 5 (WAM) -- ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലിലെ (ജിസിസി) ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുടെ 11-ാമത് യോഗത്തിലും, ജിസിസി ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുവൈറ്റ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 88-ാമത് ജിസിസി ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ബിൻ അലി അൽ സയേഗ് നയിച്ചു.
സംയുക്ത പ്രവർത്തന ധാരകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെയും സംയോജിത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും ഗൾഫ് ആരോഗ്യ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കുക, അവയ്ക്കിടയിൽ പങ്കാളിത്തവും ഏകോപനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് യുഎഇയുടെ പങ്കാളിത്തം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സംയുക്ത ഗൾഫ് ആരോഗ്യ അജണ്ട പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജിസിസി സമൂഹങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള നമ്മുടെ വിവേകപൂർണ്ണമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ് ഈ മീറ്റിംഗുകളിലെ യുഎഇയുടെ പങ്കാളിത്തമെന്ന് അഹമ്മദ് അൽ സയേഗ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സുസ്ഥിരവുമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഗൾഫ് സംയോജിത പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരാനുള്ള ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധതയും ഇത് പ്രകടമാക്കുന്നു.
"രോഗ പ്രതിരോധ പരിപാടികൾ, ആരോഗ്യ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവയിലൂടെ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് യുഎഇ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ആരോഗ്യ നവീകരണത്തിലും നൂതന മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതിക്കൊപ്പം ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് യുഎഇ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," അഹമ്മദ് അൽ സയേഗ് പറഞ്ഞു.
സഹകരണത്തിനുള്ള തന്ത്രപരമായ ചട്ടക്കൂട് സംയുക്ത ഗൾഫ് ആരോഗ്യ അജണ്ട നൽകുന്നുവെന്നും മികച്ച രീതികളുടെ കൈമാറ്റം വളർത്തിയെടുക്കുന്നുവെന്നും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും നൂതന ഡിജിറ്റൽ പരിഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും അതുവഴി ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കായി ഒരു ഏകീകൃത ഗൾഫ് കാഴ്ചപ്പാട് ഏകീകരിക്കുകയും പ്രാദേശികമായും ആഗോളമായും അതിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.