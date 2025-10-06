ആദ്യ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാർലമെന്ററി ഫോറം നാളെ അബുദാബിയിൽ ആരംഭിക്കും

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 6 (WAM) -- ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (FNC) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാർലമെന്ററി ഫോറം നാളെ അബുദാബിയിൽ ആരംഭിക്കും.
ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമ, ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവരെ ഫോറം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും.
അബുദാബി പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് ഫോറത്തോടൊപ്പം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെക്നോളജീസ് എക്സിബിഷനും നടക്കും.
ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ സ്പീക്കർ സഖർ ഘോബാഷിന്റെ പ്രസംഗത്തോടെയും ജിസിസി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽബുദൈവിയുടെയും ഇന്റർ-പാർലമെന്ററി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർട്ടിൻ ചുങ്കോങ്ങിന്റെയും പ്രസംഗങ്ങളോടെയും ഫോറം ആരംഭിക്കും.
ഫലപ്രദമായ നിയമനിർമ്മാണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിനും ആശയ വിനിമയത്തിനും ഫോറം ഒരു വേദി നൽകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിൽ. പാർലമെന്റേറിയന്മാർ, വിദഗ്ധർ, നിയമ പണ്ഡിതർ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയമനിർമ്മാണ രീതികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.