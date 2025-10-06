അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 6 (WAM) -- അബുദാബി ജുഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (എഡിജെഡി) അണ്ടർ-സെക്രട്ടറി യൂസഫ് സയീദ് അൽ അബ്രി, ജുഡീഷ്യൽ, നിയമ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഹംഗേറിയൻ നീതിന്യായ മന്ത്രി ബെൻസ് ടസ്സണുമായി അബുദാബിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
നീതിന്യായ വികസനം, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, കാര്യക്ഷമതയും നീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മികച്ച രീതികൾ എന്നിവയിലെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പങ്കിടൽ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
യോഗത്തോടൊപ്പം, വകുപ്പിന്റെ നൂതന ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ, നീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഗുണനിലവാരവും കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നൂതന പദ്ധതികൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവേദനാത്മക അവതരണത്തിലൂടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ വിശദീകരിച്ചു.
ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി ചെയർമാനും എഡിജെഡി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, ആഗോളതലത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നീതിന്യായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ജുഡീഷ്യൽ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിബദ്ധത കൗൺസിലർ അൽ അബ്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിലും നവീകരണത്തിലും എഡിജെഡിയുടെ പുരോഗതിയെ ഹംഗേറിയൻ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു, ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഡിജിറ്റൽ ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങളിലും ജുഡീഷ്യൽ സഹകരണവും അറിവ് കൈമാറ്റവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.