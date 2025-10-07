അബുദ് ഹബി, 2025 ഒക്ടോബർ 6 (WAM) -- യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഇന്ന് ജോർദാനിലെ രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമൻ ബിൻ അൽ ഹുസൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെയും സംയുക്ത നടപടിയുടെയും വിവിധ വശങ്ങൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്തു.
പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള നിരവധി പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും ഇരു നേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്തു. ഗാസ മുനമ്പിൽ ശാശ്വതമായ വെടിനിർത്തൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ അവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നീതിയുക്തവും സമഗ്രവുമായ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരുപക്ഷവും അടിവരയിട്ടു, അത് മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗമാണ്.
മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കണക്കിലെടുത്ത് അറബ് ഏകോപനവും സംയുക്ത നടപടിയും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും യോഗം അടിവരയിട്ടു.