ജിസിസി-ഇയു സംയുക്ത മന്ത്രിതല യോഗങ്ങളിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

കുവൈറ്റ്, 2025 ഒക്ടോബർ 7 (WAM) -- ഒക്ടോബർ 5-6 തീയതികളിൽ കുവൈറ്റ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലും (ജിസിസി) യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും (ഇയു) തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത മന്ത്രിതല യോഗങ്ങളിൽ യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സഹമന്ത്രി ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മാരാർ നയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 5-ന്, ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത മേഖലാ സുരക്ഷയും സഹകരണവും സംബന്ധിച്ച രണ്ടാം ഉന്നതതല മന്ത്രിതല ഫോറത്തിൽ അൽ മാരാർ പങ്കെടുത്തു. ഒക്ടോബർ 6-ന്, ജിസിസിയിലെയും ബെനെലക്സ് യൂണിയനിലെയും പ്രതിനിധിതലവന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രഭാതഭക്ഷണ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 29-ാമത് ജിസിസി-ഇയു സംയുക്ത മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, അത് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും പങ്കിട്ട മുൻഗണനകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ഏകീകരിക്കുന്നതിനും വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം എന്നിവയിലുടനീളം സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രതിബദ്ധത യോഗങ്ങൾ അടിവരയിട്ടു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും, വികസനത്തിലും മാനുഷിക സഹായത്തിലും സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും, സുരക്ഷ, സമാധാനം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിർണായകമായ ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാടുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യവും അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
യോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും സഹകരണവും കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അൽ മാരാർ നിരവധി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തലവന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.