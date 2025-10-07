ചാഡ് പ്രസിഡന്റ് യുഎഇ അംബാസഡറെ സ്വീകരിച്ചു

എൻ'ഡ്ജമീന, 2025 ഒക്ടോബർ 7 (WAM) -- നൂർ ചാഡ് സോളാർ പ്ലാന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം, എൻ'ഡ്ജമീനയിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസിൽ, സിഇഒ അലി അൽഷിമ്മാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എമിറാത്തി കമ്പനിയായ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് യൂട്ടിലിറ്റീസ് (ജിഎസ്യു) പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം എത്തിയ ചാഡിലെ യുഎഇ അംബാസഡർ റാഷെഡ് സയീദ് അൽ ഷംസിയെ ചാഡ് പ്രസിഡന്റ് മഹാമത് ഇദ്രിസ് ഡെബി ഇറ്റ്നോ സ്വീകരിച്ചു.
യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ എന്നിവരുടെ ആശംസകൾ അൽ ഷംസി പ്രസിഡന്റ് ഡെബിയെ അറിയിച്ചു, കൂടാതെ ചാഡ് സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വികസനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും ആശംസകൾ നേർന്നു.
ചാഡും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വേരൂന്നിയ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവർ കൈവരിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയെയും പ്രസിഡന്റ് ഡെബി പ്രശംസിച്ചു. വികസനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കുമുള്ള ചാഡിയൻ സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ വ്യക്തമായി മുന്നോട്ട് നയിച്ച യുഎഇയുടെ ഉദാരമായ പിന്തുണയ്ക്കും വികസന സംരംഭങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
ദേശീയ വികസന പദ്ധതികൾക്കുള്ളിലെ മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രസിഡന്റ് ഡെബി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, റെക്കോർഡ് സമയത്തും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലും പൂർത്തിയാക്കിയ 50 മെഗാവാട്ട് നൂർ ചാഡ് സോളാർ എനർജി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന കമ്പനിയെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു, ദേശീയ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എൻ’ജമേനയുടെ ശുദ്ധവും സുസ്ഥിരവുമായ ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമുള്ള സംഭാവന ശ്രദ്ധിച്ചു.
നവംബറിൽ അബുദാബിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചാഡ് കണക്ഷൻ 2030 ന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡെബി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ പരിപാടി ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരിക്കുമെന്നും വിവിധ മേഖലകളിൽ ചാഡും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമായ സഹകരണത്തിന് പുതിയ ആക്കം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പങ്കിട്ട താൽപ്പര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ചാഡുമായുള്ള സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത അൽ ഷംസി ആവർത്തിച്ചു.