യുഎഇയുമായി സൈനിക സഹകരണത്തിനൊരുങ്ങി കുവൈറ്റ്

കുവൈറ്റ്, 2025 ഒക്ടോബർ 7 (WAM) -- യുഎഇയും കുവൈറ്റും തമ്മിലുള്ള സൈനിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യുഎഇ സായുധ സേനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് മേജർ ജനറൽ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ തഹ്നൂൻ അൽ നഹ്യാൻ കുവൈറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തി.
കുവൈറ്റ് ആർമിയുടെ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേധാവി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽഷൂറിയാനും കുവൈറ്റ് ആർമിയുടെ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മേജർ ജനറൽ പൈലറ്റ് സബാഹ് ജാബർ അൽ-അഹ്മദ് അൽ-സബാഹും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു.
സന്ദർശന വേളയിൽ, സൈനിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു.
പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സായുധ സേനയുടെ പോരാട്ട സന്നദ്ധത ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ട് സഹോദര രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൈനിക, സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് ഈ സന്ദർശനം.