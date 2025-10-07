ചാഡിയൻ പ്രസിഡന്റ്, ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിച്ചു

എൻ'ഡിജമേന, 2025 ഒക്ടോബർ 7 (WAM) – തലസ്ഥാനമായ എൻ'ഡിജമേനയിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസിൽ, ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ജർവാനെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും ഛാഡ് പ്രസിഡന്റ് മഹാമത് ഇദ്രിസ് ഡെബി ഇറ്റ്നോ സ്വീകരിച്ചു.
യോഗത്തിൽ, സഹിഷ്ണുതയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും സുരക്ഷ, സ്ഥിരത, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവ കൈവരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും കൗൺസിലും ഛാഡും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു.
അന്താരാഷ്ട്ര, പാർലമെന്ററി തലങ്ങളിൽ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസിന്റെ പയനിയറിംഗ് പങ്കിനെ പ്രസിഡന്റ് ഡെബി പ്രശംസിച്ചു, ആഫ്രിക്കയിലും ലോകമെമ്പാടും സിവിൽ സമാധാനവും വികസനവും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങളായി സഹിഷ്ണുതയുടെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൗൺസിലിന്റെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ചാഡിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റുകളുമായുള്ള ശക്തമായ ബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി, ആഫ്രിക്കയിലും ആഗോളതലത്തിലും യുഎഇയുടെ പോസിറ്റീവ് പങ്കിനെ പ്രശംസിച്ചു.
തന്റെ ഭാഗത്ത്, തന്റെ രാജ്യത്ത് അഭിവൃദ്ധിയും വികസനവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ചാഡിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അൽ ജർവാൻ പ്രശംസിച്ചു. സഹിഷ്ണുതയുടെയും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭൂഖണ്ഡത്തിലുടനീളം സമാധാനവും സ്ഥിരതയും വളർത്തുന്നതിനുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ചാഡിലെ ദേശീയ, പാർലമെന്ററി സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കൗൺസിലിന്റെ താൽപ്പര്യം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.