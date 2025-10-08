കെയ്റോ, 2025 ഒക്ടോബർ 8 (WAM) – ഗാസ മുനമ്പിലേക്ക് അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ, മാനുഷിക, ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ വ്യാപിപ്പിക്കൽ, ബന്ദികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ, പലസ്തീൻ ജനതയെ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാതെ ഗാസ മുനമ്പിലെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഉടൻ ആരംഭിക്കൽ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത ഈജിപ്ഷ്യൻ, ഫ്രഞ്ച് രാഷ്ട്രപതിമാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും പലസ്തീനികൾ മുനമ്പിൽ നേരിടുന്ന മാനുഷിക ദുരന്തം തടയാനുമുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അടുത്ത കൂടിയാലോചനകൾ തുടരാൻ ഇന്ന് നടന്ന ഒരു ഫോൺ കോളിൽ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ-സിസിയും ഫ്രഞ്ച് രാഷ്ട്രപതിഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും സമ്മതിച്ചു.
2025 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ന്യൂയോർക്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെയും സൗദി അറേബ്യയുടെയും സംയുക്ത അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാര സമ്മേളനത്തിൽ ഫ്രാൻസ് പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ചതിൽ കലാശിച്ച പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ പിന്തുണാ നിലപാടിനെ രാഷ്ട്രപതി എൽ-സിസി വിലമതിച്ചു.
1967 ജൂൺ 4 ലെ അതിർത്തികളിൽ, കിഴക്കൻ ജറുസലേമിനെ തലസ്ഥാനമാക്കി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിച്ച നിബന്ധനകൾക്കും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി, ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനും സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അനുസൃതമായി, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമായി അദ്ദേഹം ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ പ്രശംസിച്ചു.