യുഎഇ രണ്ട് കുറ്റവാളികളെ ബെൽജിയൻ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 8 (WAM) -- ഇന്റർപോളിന്റെ റെഡ് നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദുബായ് പോലീസ് ജനറൽ ആസ്ഥാനങ്ങളും ഷാർജ പോലീസ് ജനറൽ ആസ്ഥാനങ്ങളും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രണ്ട് കുറ്റവാളികളെ ബെൽജിയൻ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി.
പ്രതികൾ അതിർത്തി കടന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, അപകടകരമായ സംഘം രൂപീകരിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്.
കോടതിയും നീതിന്യായ മന്ത്രാലയവും അംഗീകരിച്ച ഈ കൈമാറ്റം, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ സഹകരണത്തോടുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെയും ആഗോള നിയമ നിർവ്വഹണ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിർത്തി കടന്നുള്ള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനും സമൂഹ സുരക്ഷ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പങ്കിടുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.