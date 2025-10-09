അജ്മാൻ ഭരണാധികാരി സൗദി അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

അജ്മാൻ, 2025 ഒക്ടോബർ 9 (WAM) -- സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും അജ്മാൻ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഹുമൈദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ നുഐമി ഇന്ന് യുഎഇയിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ അംബാസഡർ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ അൻഖാരിയെ അമീരി കോടതിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, അജ്മാൻ ഭരണാധികാരിയും സൗദി അംബാസഡറും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഇരു ജനതയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനുമായി എല്ലാ മേഖലകളിലും സഹകരണവും സംയുക്ത പ്രവർത്തനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിവേകപൂർണ്ണമായ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎഇയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ശക്തവും വളരുന്നതുമായ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങളെ ശൈഖ് ഹുമൈദ് പ്രശംസിച്ചു.
അജ്മാൻ ഭരണാധികാരിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സൗദി അംബാസഡർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെയും ഫലപ്രദമായ സഹകരണത്തെയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു, യുഎഇ പൊതുവെയും അജ്മാനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സമഗ്ര വികസനത്തെ പ്രശംസിച്ചു.
നിരവധി ശൈഖുമാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.