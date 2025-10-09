ഗാസയിലെ ആദ്യ ഘട്ട വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ യുഎഇ സ്വാഗതം ചെയ്തു

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 9 (WAM) -- ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം സംബന്ധിച്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ യുഎഇ സ്വാഗതം ചെയ്തു, കരാർ സുഗമമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖവും നിർണായകവുമായ പങ്കിനെ പ്രശംസിച്ചു.
പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് നടത്തിയ സുപ്രധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് യുഎഇയുടെ അഭിനന്ദനം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു, കൂടാതെ ഈ കരാറിലേക്ക് നയിച്ച ക്രമീകരണങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിൽ ഖത്തർ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി എന്നിവയുടെ ഉറച്ച ശ്രമങ്ങളെയും പ്രശംസിച്ചു.
ഗാസ മുനമ്പിലെ മാനുഷിക ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും, പലസ്തീൻ ജനതയുടെ നിയമാനുസൃത അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും, പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നല്ല ചുവടുവയ്പ്പാണ് കരാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും, പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നല്ല ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും യുഎഇ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കരാറിലെ നിബന്ധനകളോടുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിബദ്ധത, സംയമനം പാലിക്കൽ, ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം കൈവരിക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ, സമാധാനം, സ്ഥിരത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഗൗരവമേറിയ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ ഈ പുരോഗതി കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം യുഎഇ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും നീതിയുക്തവും സമഗ്രവുമായ സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ശ്രമങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ അചഞ്ചലമായ നിലപാട് മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. കൂടാതെ, മുനമ്പിലെ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് മാനുഷിക, ദുരിതാശ്വാസ, വൈദ്യസഹായങ്ങൾ അടിയന്തിരവും സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിട്ടു.