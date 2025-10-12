യുഎഇ ദേശീയ സൈക്ലിംഗ് ടീം അറബ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 17 മെഡലുകൾ നേടി

ഇറാഖ്, 2025 ഒക്ടോബർ 12 (WAM) – ഇറാഖിലെ സുലൈമാനിയയിൽ നടന്ന അറബ് സൈക്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ യുഎഇ ദേശീയ സൈക്ലിംഗ് ടീം 11 സ്വർണം, 2 വെള്ളി, 4 വെങ്കലം എന്നിങ്ങനെ 17 മെഡലുകൾ നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
അവസാന ദിവസം, അബ്ദുള്ള ജാസിം എലൈറ്റ് പുരുഷന്മാരുടെ റോഡ് റേസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി, മുമ്പ് വ്യക്തിഗത ടൈം ട്രയലിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ഇരട്ട വിജയം നേടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹതാരം അഹമ്മദ് അൽ മൻസൂരി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി, വെങ്കല മെഡൽ നേടി.
അതേസമയം, ജൂനിയർ റോഡ് റേസിൽ മാദേദ് അൽ മഷ്ഗൗനി സ്വർണം നേടി, ജൂനിയർ ടീം ഇതേ ഇനത്തിലെ ടീം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി.
ടീം തലത്തിൽ, ഇറാഖിനെയും ജോർദാനെയും മറികടന്ന് യുഎഇ സീനിയർ ടീം മൊത്തത്തിലുള്ള ടീം സ്റ്റാൻഡിംഗിൽ ഒന്നാമതെത്തി ആധിപത്യം തുടർന്നു.