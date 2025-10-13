പലസ്തീൻ ജനതക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ യുഎഇ മാനുഷിക കപ്പൽ

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 13 (WAM) -- ഗാസ മുനമ്പിലെ സഹോദര പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് സുപ്രധാന പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായി ഓപ്പറേഷൻ ചിവാലറസ് നൈറ്റ് 3 ന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ യുഎഇ 'മാനുഷിക കപ്പൽ' തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി.
യുഎഇയിലെ നിരവധി മാനുഷിക, ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ കപ്പൽ, പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകോപിത ദേശീയ ശ്രമങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ഗാസ മുനമ്പിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള എമിറാറ്റി മാനുഷിക ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഈ സംരംഭം, സഹോദര പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് മാന്യമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയെ അടിവരയിടുന്നു.
ഓപ്പറേഷൻ ചിവാലറസ് നൈറ്റ് 3, യുഎഇയുടെ ജീവകാരുണ്യ, മാനുഷിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച്, ആവശ്യമുള്ളവർക്കും പ്രതിസന്ധികൾ ബാധിച്ചവർക്കും സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നതിനുള്ള ഉറച്ച മാനുഷിക സമീപനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.