അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 13 (WAM) -- യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും സൈപ്രസ് രാഷ്ട്രപതി നിക്കോസ് ക്രിസ്റ്റോഡൗലിഡസും ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരസ്പര പ്രയോജനകരമായ അവസരങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക, വികസന മേഖലകളിൽ, ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോൺ കോൾ നടത്തി.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും ഗാസ മുനമ്പിൽ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമീപകാല കരാറും ഉൾപ്പെടെ, പൊതുവായ ആശങ്കയുള്ള പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു. മാനുഷിക ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗാസ മുനമ്പിലെ താമസക്കാർക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വേഗത്തിലും തീവ്രമായും സുരക്ഷിതമായും സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനും എല്ലാ കക്ഷികളും വെടിനിർത്തൽ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവർ അടിവരയിട്ടു. മേഖലയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമഗ്രവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പായി കരാറിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.