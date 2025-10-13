അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 13 (WAM) -- ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (എഫ്എൻസി) സ്പീക്കർ സഖർ ഘോബാഷ്, യുഎഇയിലെ ജപ്പാൻ അംബാസഡർ കെൻ ഒകാനിവയെ അബുദാബിയിലെ എഫ്എൻസി ആസ്ഥാനത്ത് സ്വീകരിച്ചു.
യോഗത്തിൽ, ഇരുപക്ഷവും പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ഇത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും യുഎഇയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വേരൂന്നിയ ബന്ധങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
1972 ൽ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ വളർന്നുവരുന്ന യുഎഇയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള വിശിഷ്ട പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ആഴം ഘോബാഷ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിലും ജപ്പാനിലെ പ്രതിനിധി സഭയും കൗൺസിലർമാരും തമ്മിലുള്ള സന്ദർശനങ്ങളും വൈദഗ്ധ്യവും കൈമാറുന്നതിന്റെ മൂല്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുഎഇ-ജപ്പാൻ സഹകരണം പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ ഫലപ്രദമായ പാർലമെന്ററി നയതന്ത്രത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലെ സജീവ ഇടപെടലിനെയും ജാപ്പനീസ് അംബാസഡർ പ്രശംസിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തിയും എല്ലാ മേഖലകളിലും സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.