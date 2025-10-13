യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് ഈജിപ്തിൽ എത്തി

ഷാർം എൽ ഷെയ്ഖ്, 2025 ഒക്ടോബർ 13 (WAM) -- ഗാസ മുനമ്പിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഷാർം എൽ ഷെയ്ഖ് നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഷാർം എൽ ഷെയ്ഖ് സമാധാന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കാൻ യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഈജിപ്തിൽ എത്തി.
അബുദാബി ഉപഭരണാധികാരിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ശൈഖ് തഹ്നൂൺ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ; ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രി സുഹൈൽ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്രൂയി; വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതിക മന്ത്രി ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ; നിക്ഷേപ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ അൽസുവൈദി; സഹമന്ത്രി ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മാരാർ, ഈജിപ്തിലെ യുഎഇ അംബാസഡർ ഹമദ് ഒബൈദ് അൽ-സാബി എന്നിവരും നിരവധി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.