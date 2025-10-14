യുഎഇ തന്ത്രം: സൈബർ സുരക്ഷയിൽ എഐയുടെ സംയോജനം - മുഹമ്മദ് അൽ കുവൈറ്റ്

ദുബായ്, 2025 ഒക്ടോബർ 14 (WAM) -- യുഎഇയുടെ ദേശീയ സൈബർ സുരക്ഷാ തന്ത്രം കൃത്രിമ ബുദ്ധി (എഐ) സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി തടസ്സമില്ലാത്ത സംയോജനം സാധ്യമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് യുഎഇ സർക്കാരിന്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ മേധാവി ഡോ. മുഹമ്മദ് അൽ കുവൈറ്റ് പറഞ്ഞു. പുതിയ ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങളും നയങ്ങളും എഐ-അധിഷ്ഠിത സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു റോഡ്മാപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ദുബായിൽ ഇന്ന് ആരംഭിച്ച ഗ്ലോബൽ ഫ്യൂച്ചർ കൗൺസിലുകളുടെയും സൈബർ സുരക്ഷയുടെയും വാർഷിക യോഗങ്ങളിൽ എമിറേറ്റ്സ് വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ പരാമർശത്തിൽ, എഐ-യിലും സൈബർ സുരക്ഷയിലും യുഎഇയുടെ തുടർച്ചയായ നിക്ഷേപം ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കഴിവുള്ള ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ അടിവരയിടുന്നുവെന്ന് അൽ കുവൈറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയന്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ സൂചികയിലെ ആഗോള എഐയുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും യുഎഇ ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു, രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി കാഴ്ചപ്പാട്, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ തന്ത്രപരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ, ദേശീയ പ്രതിഭകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സുപ്രധാന മേഖലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ യുഎഇ അടുത്തിടെ ചെറുത്തതായി അൽ കുവൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഉയർന്ന കഴിവുള്ള ദേശീയ സംവിധാനങ്ങളും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളും ഈ ഭീഷണികളെ വിജയകരമായി ലഘൂകരിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
യുഎഇ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 150,000 സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും ആഗോളതലത്തിലോ പ്രാദേശികമായോ അസ്ഥിരത നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എണ്ണം 300,000 കവിയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മികച്ച ആഗോള സൈബർ സുരക്ഷാ രീതികളുമായി യോജിപ്പിച്ച് വളരെ വികസിതമായ ഒരു ദേശീയ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിലാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ അൽ കുവൈറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, അത്തരം രീതികൾ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും സൈബർ കടന്നുകയറ്റം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സാങ്കേതിക പുരോഗതി ഡീപ്ഫേക്കുകൾ, ഓൺലൈൻ കൃത്രിമത്വം തുടങ്ങിയ പുതിയ ഭീഷണികൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു, ഇവ വിവരങ്ങളിലും സൈബർ യുദ്ധത്തിലും കൂടുതലായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.