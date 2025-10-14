അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 14 (WAM) -- ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (എഫ്എൻസി) സ്പീക്കർ സഖർ ഘോബാഷ്, യുഎഇയിലെ ഗ്വാട്ടിമാല അംബാസഡർ ജോർജ് റാഫേൽ റൂയിസിനെ അബുദാബിയിലെ എഫ്എൻസി ആസ്ഥാനത്ത് സ്വീകരിച്ചു.
യോഗത്തിൽ, ഊർജ്ജം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കൃത്രിമബുദ്ധി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു, അതേസമയം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പാർലമെന്ററി നയതന്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക് അടിവരയിട്ടു.
സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഇരു നേതൃത്വങ്ങളുടെയും പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധതയാൽ യുഎഇ-ഗ്വാട്ടിമാല ബന്ധം തുടർന്നും ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് ഘോബാഷ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപം, ടൂറിസം, നവീകരണം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലകളിൽ യുഎഇയുമായി സഹകരണം വികസിപ്പിക്കാൻ ഗ്വാട്ടിമാല താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അംബാസഡർ റൂയിസ് പറഞ്ഞു. വളർന്നുവരുന്ന പാർലമെന്ററി സഹകരണത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുടർച്ചയായ സംഭാഷണത്തിന്റെയും പരസ്പര സന്ദർശനങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.