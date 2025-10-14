ജനീവ സമാധാന വാരത്തിൽ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസ് പങ്കെടുത്തു

ജനീവ, 2025 ഒക്ടോബർ 14 (WAM) -- സമാധാന സഹവർത്തിത്വത്തിനായുള്ള പ്രാദേശിക പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർത്ഥി ഹൈക്കമ്മീഷണർ (യുഎൻഎച്ച്സിആർ) ജനീവ സമാധാന വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ജനീവയിലെ പാലൈസ് ഡെസ് നേഷൻസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു കൂടിയാലോചനാ യോഗത്തിൽ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ജർവാൻ പങ്കെടുത്തു.
അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം യഥാർത്ഥ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, സ്കൂളുകൾ, വീടുകൾ, യുവജന സംരംഭങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതൃത്വം എന്നിവയിലൂടെ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നുവരണമെന്നും, ബഹുമാനത്തോടെയും ധാരണയോടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്നും അൽ ജർവാൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസം, സംഭാഷണം, സംയുക്ത പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനം എന്നിവയിലൂടെ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമായി പാർലമെന്റുകൾ, സർവകലാശാലകൾ, സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടോളറൻസ് ആൻഡ് പീസ് നിലവിൽ 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സംഘർഷ മേഖലകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മാനുഷിക വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അൽ ജർവാൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു. സംഘർഷം അവസാനിച്ചിട്ടും ഗാസയിലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും മാനുഷിക സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും മോശമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മനുഷ്യ അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യാശ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ധാർമ്മികവും മാനുഷികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ആദരവ് വളർത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും, വിഭജനത്തിനു പകരം സംഭാഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിലൂടെയും, ഭീഷണിയെക്കാൾ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായി വൈവിധ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിലൂടെയും യഥാർത്ഥ സമാധാനം ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് അൽ ജർവാൻ അടിവരയിട്ടു.
അഭയാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും, അതിർത്തികളെയും മതങ്ങളെയും മറികടക്കുന്ന ഒരു സമാധാന സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് യുഎൻഎച്ച്സിആറുമായും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കൗൺസിലിന്റെ സന്നദ്ധത അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.