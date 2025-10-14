2025-ൽ യുഎഇയുടെ ജിഡിപി 4.8% ആയും 2026-ൽ 5% ആയും ഉയരും: ഐഎംഎഫ്

വാഷിംഗ്ടൺ, 2025 ഒക്ടോബർ 14 (WAM) – അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (ഐഎംഎഫ്) യുഎഇയുടെ യഥാർത്ഥ ജിഡിപി ഈ വർഷത്തെ പ്രവചനം ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയ മുൻ പ്രവചനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 4.8% ആയി ഉയർത്തി.
ഏപ്രിലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ പ്രവചനം പോലെ, 2026-ൽ യുഎഇയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ 5% വളരുമെന്ന് ഫണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്കിൽ പ്രവചിച്ചു.
വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് അനുസരിച്ച്, ആഗോള വളർച്ച 2024-ൽ 3.3% ൽ നിന്ന് 2025-ൽ 3.2% ആയും 2026-ൽ 3.1% ആയും കുറയുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു, വികസിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ ഏകദേശം 1.5% വളർച്ച നേടുകയും വളർന്നുവരുന്ന വിപണി, വികസ്വര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ 4% ന് തൊട്ടുമുകളിൽ വളരുകയും ചെയ്യും.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും മധ്യേഷ്യയിലെയും വളർച്ച 2024 ൽ 2.6% ൽ നിന്ന് 2025 ൽ 3.5% ആയും 2026 ൽ 3.8% ആയും ത്വരിതപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഏപ്രിലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 2025 ലെ പ്രവചനം 0.5 ശതമാനം പോയിന്റ് ഉയർത്തി പരിഷ്കരിച്ചു.
വിശ്വസനീയവും സുതാര്യവും സുസ്ഥിരവുമായ നയങ്ങളിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് നയരൂപീകരണക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. വ്യാപാര നയതന്ത്രം മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ക്രമീകരണവുമായി സംയോജിപ്പിക്കണം. ധനകാര്യ ബഫറുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കണം. കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണം. ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കണം.