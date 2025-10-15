यूएई के राजदूत ने गिनी-बिसाऊ के विदेश मंत्री को परिचय पत्र की प्रति भेंट की

बिसाऊ, 15 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अब्दुल्ला जसीम अल शम्सी ने गिनी-बिसाऊ गणराज्य में यूएई के राजदूत के रूप में अपने परिचय पत्र की एक प्रति गिनी-बिसाऊ के विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समुदाय मंत्री कार्लोस पिंटो परेरा को राजधानी बिसाऊ स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में भेंट की।

अल शम्सी ने परेरा को उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान का अभिवादन प्रेषित किया और गिनी-बिसाऊ की सरकार और लोगों की प्रगति और समृद्धि की कामना की।

इसके अलावा, अल शम्सी ने गिनी-बिसाऊ गणराज्य में यूएई का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व व्यक्त किया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

अपनी ओर से, परेरा ने उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान को बधाई दी और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और जनता की प्रगति और समृद्धि की कामना की।

परेरा ने अल शम्सी का स्वागत किया और उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सफलता और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की कामना की। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके मिशन को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अपने देश की तत्परता पर बल दिया।

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने संयुक्त अरब अमीरात और गिनी-बिसाऊ के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की और दोनों देशों और जनता के हितों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें विकसित करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।