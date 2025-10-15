ഗിനിയ-ബിസൗ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് യുഎഇ അംബാസഡർ യോഗ്യതാപത്രങ്ങളുടെ പകർപ്പ് സമർപ്പിച്ചു

ബിസാവു, 2025 ഒക്ടോബർ 15 (WAM) -- ഗിനിയ-ബിസൗ യുഎഇ അംബാസഡർ എന്ന നിലയിൽ അബ്ദുള്ള ജാസിം അൽ ഷംസി, തലസ്ഥാനമായ ബിസാവിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത്, ഗിനിയ-ബിസൗ വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മന്ത്രി കാർലോസ് പിന്റോ പെരേരയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
ഗിനിയ-ബിസൗ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ ആശംസകൾ അൽ ഷംസി പെരേരയ്ക്ക് അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ, ഗിനിയ-ബിസൗ യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ അൽ ഷംസി അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധത സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പെരേര, യുഎഇ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും ആശംസകൾ നേർന്നു.
അൽ ഷംസിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത പെരേര, തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലും വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും വിജയം ആശംസിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്റെ ദൗത്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകാൻ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സന്നദ്ധത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, യുഎഇയും ഗിനിയ-ബിസാവുവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി അവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു.