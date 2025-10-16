ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുസ്ഥിരതയിൽ യുഎഇയുടെ പങ്ക് എടുത്തുകാണിച്ച് അമ്ന അൽ ദഹക്

ദുബായ്, 2025 ഒക്ടോബർ 16 (WAM) -- സുസ്ഥിര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎഇ ഒരു ഭാവി കാഴ്ചപ്പാട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യക്ഷമതയിലേക്കും സുസ്ഥിരതയിലേക്കും ഭക്ഷ്യ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ആഗോള പങ്കാളിയാണെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഡോ. അംന ബിൻത് അബ്ദുല്ല അൽ ദഹക് പ്രസ്താവിച്ചു.
എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 16 ന് ആചരിക്കുന്ന ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ആഗോള കാർഷിക ഭക്ഷ്യ സംവിധാനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും സഹകരണത്തിലൂടെയും സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും മികച്ച ഭക്ഷ്യ ഭാവി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള സമയമാണിതെന്ന് ഡോ. അൽ ദഹക് പറഞ്ഞു.
അതിശക്തമായ കാലാവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആഘാതങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ദുർബലമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വയലുകൾ മുതൽ അത്താഴ മേശകൾ വരെ തടസ്സങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഏകദേശം 673 ദശലക്ഷം ആളുകളെ പട്ടിണി നേരിടുന്നുവെന്നുമാണ്.
ആഗോളതലത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനത്തിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമാണെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. കൂടാതെ, വ്യാപകമായ ഭക്ഷ്യനഷ്ടവും മാലിന്യവും എന്ന പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യമാണ്. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏകദേശം 13.2 ശതമാനം വിളവെടുപ്പിനും ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കുമിടയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വീടുകളിലും ഭക്ഷ്യ സേവനങ്ങളിലും ചില്ലറ വിൽപ്പനയിലും 19 ശതമാനം പാഴാക്കപ്പെടുന്നു.
ഭക്ഷ്യനഷ്ടവും മാലിന്യവും കുറയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ഭൂവിനിയോഗത്തിനും മികച്ച ജല മാനേജ്മെന്റിനും കാലാവസ്ഥയിലും ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് അതിർത്തികൾ, മേഖലകൾ, തലമുറകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി ടീം വർക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് യുഎഇ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ. അൽ ദഹാക്ക് പറഞ്ഞു.
"ആഭ്യന്തരമായി, ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ തന്ത്രം 2051 ന് അനുസൃതമായി പ്രാദേശിക കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ദർശനം ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു," അവർ പറഞ്ഞു. "കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ തന്ത്രപരമായ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും, സുസ്ഥിര കൃഷി രീതികളിലൂടെയും, നൂതനമായ ജല മാനേജ്മെന്റിലൂടെയും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാർഷിക ഭൂപ്രകൃതിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ദേശീയ ശ്രമത്തിന്റെ ഒരു മൂലക്കല്ല് പ്രാദേശിക ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ്. നീമ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഭക്ഷ്യ മാലിന്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയിക്കൂ," അൽ ദഹാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനത്തിൽ, ആഗോള സമൂഹവുമായി കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സംവിധാനങ്ങളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും, എല്ലാവർക്കും പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, വരും തലമുറകൾക്കായി സുസ്ഥിരവും തുല്യവുമായ ഒരു ഭാവി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമർപ്പണം യുഎഇ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു," തന്റെ പ്രസ്താവന ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോ. അൽ ദഹാക്ക് പറഞ്ഞു.