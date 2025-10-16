യുഎഇയുമായി ഓഡിറ്റിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനൊരുരുങ്ങി ചൈനയും

ബീജിംഗ്, 2025 ഒക്ടോബർ 16 (WAM) -- മേൽനോട്ടം, ഓഡിറ്റിംഗ്, സമഗ്രത, ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ അഴിമതിയെ ചെറുക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎഇ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഹുമൈദ് ഒബൈദ് ഖലീഫ ഒബൈദ് അബുഷിബ്സ് ചൈനയിലേക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചു.
ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവന പ്രകാരം, സന്ദർശനത്തിൽ മുതിർന്ന ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിരവധി ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾ നടന്നു. ചൈനയിലെ സെൻട്രൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയും നാഷണൽ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മീഷൻ ഓഫ് ചൈനയുടെ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ലിയു ജിങ്കുവോ, സെൻട്രൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ (സിസിഡിഐ) ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയും നാഷണൽ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മീഷൻ ഓഫ് ചൈനയുടെ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ഫു കുയി എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ ലംഘനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി സർക്കാർ ജോലിയിൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്ഥാപനപരമായ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
ചൈനയിലെ നാഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസിലെ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഹൗ കൈയുമായും അബുഷിബ്സ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഓഡിറ്റിംഗിലെ സഹകരണം ഏകീകരിക്കുക, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം പങ്കിടുക, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സംയുക്ത പരിശീലന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രപരമായ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഇരുപക്ഷവും ഒപ്പുവച്ചു.
ഓഡിറ്റിംഗിലും മേൽനോട്ടത്തിലും മികച്ച രീതികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക വികസനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സാമ്പത്തിക, ഭരണ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെയും ഉപയോഗത്തിലൂടെയും രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുസ്ഥിര സഹകരണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ചട്ടക്കൂട് ധാരണാപത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നു.
സുസ്ഥിര വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും നല്ല ഭരണത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നൂതന മേൽനോട്ട സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന അവരുടെ പങ്കിട്ട കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഈ കരാർ യുഎഇ-ചൈന സഹകരണത്തിൽ ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ലാണ്.