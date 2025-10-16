അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 16 (WAM) -- സൗദി അറേബ്യയുടെ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദിൽ നിന്ന് യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന് എക്സ്പോ 2030 റിയാദിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎഇയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് ലഭിച്ചു.
അബുദാബിയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് യുഎഇയിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ അംബാസഡർ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ അൻഖാരിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സഹമന്ത്രി ശൈഖ്
ശഖ്ബൂത്ത് ബിൻ നഹ്യാൻ അൽ നഹ്യാന് ഈ കത്ത് ലഭിച്ചു.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ഇരു ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സഹോദര ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും വഴികളും ഇരുപക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.