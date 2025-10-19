ദുബായ് പ്രസ് ക്ലബ് ഒക്ടോബർ 28 ന് പത്താമത് എമിറാത്തി മീഡിയ ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കും

ദുബായ്, 2025 ഒക്ടോബർ 19 (WAM) -- ദുബായിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ദുബായ് മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ, ദുബായ് പ്രസ് ക്ലബ് (ഡിപിസി) ഒക്ടോബർ 28 ന് ദുബായിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചറിൽ എമിറാത്തി മീഡിയ ഫോറത്തിന്റെ (ഇഎംഎഫ്) പത്താം പതിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
യുഎഇ മാധ്യമ സംഘടനകളുടെ തലവന്മാർ, എഡിറ്റർമാർ-ഇൻ-ചീഫ്, പ്രമുഖ എഴുത്തുകാർ, അഭിപ്രായ നേതാക്കൾ, മാധ്യമ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ, എമിറാത്തി ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാക്കൾ, ഡിജിറ്റൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ എന്നിവരെ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും.
തുടക്കം മുതൽ, യുഎഇയുടെ മാധ്യമ രംഗത്ത് സംഭാഷണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളെയും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും ഫോറം ഒരു വേദി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രൊഫൈലിന് അനുസൃതമായി എമിറാത്തി മാധ്യമങ്ങളുടെ ശക്തി, സ്വാധീനം, ആഗോള മത്സരശേഷി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏകീകൃത ദർശനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇത് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുഎഇയുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം, രാജ്യത്തിന്റെ തനതായ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ വൈവിധ്യം, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക്, വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, യുവാക്കളെയും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാക്കളെയും ശാക്തീകരിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ പതിപ്പ് അഭിസംബോധന ചെയ്യും. യുഎഇയുടെ മാധ്യമ മേഖല ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഫലപ്രദമായ ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നതിന് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ചർച്ചകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.
ദുബായ് മീഡിയ കൗൺസിലിന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ദുബായ് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റുമായ മോന ഘനേം അൽ മാരി പറഞ്ഞു, ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, എമിറാത്തി മാധ്യമങ്ങളുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള വിഷയങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതിന്റെ നിർണായക പങ്കും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ദേശീയ വേദിയായി ഫോറം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചടുലവും സർഗ്ഗാത്മകവും നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരുമായ ഒരു മാധ്യമ മേഖലയാണ്, പ്രൊഫഷണലിസവും ആഴത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തബോധവും ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന്. ദേശീയ നേട്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും യുഎഇയുടെ വികസന യാത്രയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും വിശ്വാസ്യതയും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിന് അതിന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നതിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ നിർണായക പങ്ക് വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഫോറം" എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, മാധ്യമ മേഖലയുടെ അഭിലാഷങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഫോറം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പത്താം പതിപ്പ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, പ്രായോഗിക ആശയങ്ങളും ഭാവിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഘട്ട സംഭാഷണത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. യുഎഇയുടെ മാധ്യമ രംഗത്തെ ഒരു പ്രധാന സ്തംഭമായി എമിറാത്തി മീഡിയ ഫോറം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ദർശനത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന, പുരോഗതിയുടെ ഒരു ചാലകമെന്ന നിലയിൽ വാക്കിന്റെ ശക്തിയിലും ആശയങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനും സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമായി സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിലും ഞങ്ങൾ തുടർന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു."
"ഒരു ദശാബ്ദക്കാലമായി, യുഎഇയുടെ മാധ്യമ മേഖലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെയും പ്രൊഫഷണലുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മേഖലയുടെ പുരോഗതി, ഭാവി ദിശ, ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ ഫോറം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ആഗോള മാറ്റത്തിനിടയിലും യുഎഇ എല്ലാ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സജീവമായി സംഭാവന നൽകുന്നവരായി മാറുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങൾ പരമ്പരാഗത വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പങ്കിനപ്പുറം നീങ്ങണം" എന്ന് ദുബായ് പ്രസ് ക്ലബ് ഡയറക്ടർ മറിയം അൽ മുല്ല പറഞ്ഞു.
"പോസിറ്റീവ് മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, നവീകരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന, വിശ്വാസ്യതയും നേതൃത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികവിദ്യയും കൃത്രിമബുദ്ധിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമ മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. യുഎഇയുടെ മാധ്യമ മേഖലയുടെ പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ നില കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളും ഭാവി കാഴ്ചപ്പാടുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ പതിപ്പിനായി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു."
2013-ൽ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, യുഎഇയുടെ മാധ്യമ മേഖലയിലെ സംഭാഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും, സഹകരണം വളർത്തുന്നതിലും പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും, പ്രാദേശിക, ആഗോള തലങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും എമിറാറ്റി മീഡിയ ഫോറം സ്വാധീനമുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.