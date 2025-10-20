സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ സംഘത്തിനെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പിടിച്ചുപറി, അസഭ്യം പറയൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 20 (WAM) -- സംസ്ഥാന സുരക്ഷ, പൊതു ക്രമസമാധാനം, സാമൂഹിക സമാധാനം എന്നിവയ്ക്ക് ഭീഷണിയായ നിരവധി ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സംഘടിത ക്രിമിനൽ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഫെഡറൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒമ്പത് അറബ് പൗരന്മാരെ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു.
പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'മൈ സേഫ് സൊസൈറ്റി' വഴി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് ആരംഭിച്ചത്. അതിൽ ഒരു ഇര തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അസഭ്യം പറയുകയും, കൈകൾ ബന്ധിച്ച നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.
അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും, കുറ്റവാളികളെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പിടികൂടുന്നതിനും ആവശ്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ഫെഡറൽ ജുഡീഷ്യൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
പ്രതികൾ സാമ്പത്തിക തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരയെ അവരുടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ വെച്ച് ആക്രമിച്ചു, കൈകൾ കെട്ടിയിട്ടു, ഒരു ആഴ്ച തടങ്കലിൽ വച്ചു. കടപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പിടാൻ അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു, നഗ്നനാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു, പിന്നീട് അവന്റെ കുടുംബത്തെ പണത്തിനായി ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു.
കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും മൊബൈൽ ഫോണുകളും അധികൃതർ കണ്ടുകെട്ടി, അതിൽ സംഘത്തിന്റെ സംഘടിതവും അപകടകരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന കുറ്റകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പ്രതികൾ വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്, കാരണം അവരുടെ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്.
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു മുൻതൂക്ക ദേശീയ മുൻഗണനയാണെന്നും അത് സഹിഷ്ണുത അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും യുഎഇ അറ്റോർണി ജനറൽ ഡോ. ഹമദ് സെയ്ഫ് അൽ ഷംസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിയമം നിഷ്പക്ഷമായി നടപ്പിലാക്കാനും, ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാനും, ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കോ സാമൂഹിക സമാധാനത്തിനോ ഭീഷണിയായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നീതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു.