യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുമായി സ്ലോവാക്യ പ്രധാനമന്ത്രി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 20 (WAM) -- യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും സ്ലോവാക്യ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി റോബർട്ട് ഫിക്കോയും ഇന്ന് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസന സാധ്യതകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ചർച്ചകൾ നടത്തി.
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര വികസനവും സമൃദ്ധിയും സംബന്ധിച്ച അവരുടെ പങ്കിട്ട കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
അബുദാബിയിലെ ഖസർ അൽ ഷാതിയിൽ വെച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്, യുഎഇയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഫിക്കോയെ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാഗതം ചെയ്തു.
യോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, സ്ലോവാക്യ റിപ്പബ്ലിക് പ്രസിഡന്റ് പീറ്റർ പെല്ലെഗ്രിനിയുടെ ആശംസകളും യുഎഇയുടെ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഫിക്കോ അറിയിച്ചു.
ശൈഖ് മുഹമ്മദും സ്ലോവാക്യ പ്രധാനമന്ത്രിയും തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തിയും വിവിധ മേഖലകളിലെ അതിന്റെ സ്ഥിരമായ വളർച്ചയും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. വികസന മുൻഗണനകളിൽ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ, നവീകരണത്തിലും സുസ്ഥിരതയിലും പരസ്പര ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, സഹകരണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ സംയുക്ത പ്രതിബദ്ധത അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മേഖലയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്ക് സംഭാഷണവും നയതന്ത്ര പരിഹാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നതിനൊപ്പം, സംയുക്ത താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇരുപക്ഷവും കൈമാറി.
യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയും സ്ലോവാക്യ പ്രധാനമന്ത്രിയും യുഎഇ, സ്ലോവാക്യ സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ സഹകരണ കരാറിന്റെയും നിക്ഷേപ മേഖലയിലെ ധാരണാപത്രത്തിന്റെയും കൈമാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദിയും സ്ലോവാക്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി വ്ളാഡിമിർ ഷിമോണക്കും കരാറുകൾ കൈമാറി.
പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ; യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് ബിൻ തഹ്നൗൺ അൽ നഹ്യാൻ; മന്ത്രിമാർ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
സ്ലോവാക് പക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം നിരവധി മന്ത്രിമാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം പങ്കെടുത്തു.