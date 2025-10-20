ഐപിയു സമാധാന, അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

ജനീവ, 2025 ഒക്ടോബർ 20 (WAM) -- ഇന്റർ-പാർലമെന്ററി യൂണിയനിലെ (ഐപിയു) ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ പാർലമെന്ററി ഡിവിഷൻ അംഗം ഡോ. മർവാൻ ഒബൈദ് അൽ മുഹൈരി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ നടന്ന 151-ാമത് ഐപിയു അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സമാധാന, അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
നീതിയും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ സംഘർഷാനന്തര സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പാർലമെന്റുകളുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ യുഎഇ പാർലമെന്ററി ഡിവിഷന്റെ ഇടപെടലിൽ, സംഘർഷാനന്തര പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രധാന സ്തംഭങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് അൽ മുഹൈരി പറഞ്ഞു.
മാനുഷിക സഹായം നൽകുന്നതിലും പുനർനിർമ്മാണ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും സംഘർഷം ബാധിച്ച ഗ്രൂപ്പുകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലും ലോകത്തിലെ മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യുഎഇ എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തീവ്രവാദത്തിനും അക്രമത്തിനും എതിരെ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുഎഇ ദേശീയ നിയമനിർമ്മാണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, യുഎഇ പ്രാദേശികമായും അന്തർദേശീയമായും മധ്യസ്ഥത, പരസ്പര സാംസ്കാരിക സംഭാഷണം വളർത്തൽ, സമാധാന സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കൽ എന്നിവയിൽ ഒരു മുൻനിര പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് പാർലമെന്ററി ശ്രമങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വിലയിരുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അൽ മുഹൈരി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന, സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങളുമായി വിന്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നയങ്ങളുടെയും ബജറ്റുകളുടെയും ശക്തമായ പാർലമെന്ററി മേൽനോട്ടം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനും സുസ്ഥിര സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പാർലമെന്റുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ആയുധ നിയന്ത്രണം, വ്യാപനം തടയൽ, ഭാവിയിലെ ആയുധ മത്സരം തടയൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇടപെടലിൽ, കൂട്ട നശീകരണ ആയുധങ്ങളുടെ വ്യാപനം, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സൈനികവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ ആയുധ നിയന്ത്രണം അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷയുടെ ഒരു മൂലക്കല്ലാണെന്ന് അൽ മുഹൈരി അടിവരയിട്ടു.
പ്രസക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളിൽ ചേരുന്നതിലൂടെയും നിയമവിരുദ്ധ ആയുധക്കടത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന കർശനമായ ദേശീയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും യുഎഇ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും നിരായുധീകരണ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ആയുധമത്സരം തടയുന്നതിന് സംയുക്ത അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് അൽ മുഹൈരി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാർലമെന്റുകളെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായും ആഗോള സമാധാനത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും പ്രധാന ഉറപ്പായും വിശേഷിപ്പിച്ചു. സമാധാനത്തിന്റെയും മനുഷ്യ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാവി തലമുറകളിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.