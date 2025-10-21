ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ജി20 എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

കേപ് ടൗൺ, 2025 ഒക്ടോബർ 21 (WAM) -- ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യുഎഇ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ജി20 എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഊർജ്ജ, പെട്രോളിയം കാര്യങ്ങളുടെ അണ്ടർസെക്രട്ടറി എഞ്ചിനീയറായ ഷെരീഫ് അൽ ഒലാമയാണ് യോഗത്തിൽ യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചത്.
സുരക്ഷിതവും, സമഗ്രവും, സുസ്ഥിരവുമായ ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ജി20 പ്രസിഡൻസിയുടെ മുൻഗണനകൾക്ക് യുഎഇയുടെ പിന്തുണ അൽ ഒലാമ അടിവരയിട്ടു. ആഗോള ഊർജ്ജ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
"ഊർജ്ജ സുരക്ഷയാണ് ആഗോള സ്ഥിരതയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അടിത്തറ. യുഎഇയിൽ, വൈവിധ്യവൽക്കരണം മാത്രമല്ല, നവീകരണം, ഏകോപിത ആസൂത്രണം, ഉൾപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രതിരോധശേഷിയായും ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡുകൾ, വൈദ്യുതീകരണം, വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ, യുഎഇ SDG 7 പ്രകാരം 100 ശതമാനം വൈദ്യുതി ലഭ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതേസമയം ശുദ്ധമായ പാചക ലഭ്യതയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്നും അൽ ഒലാമ വിശദീകരിച്ചു. "രാജ്യത്തിന്റെ വൈദ്യുതിയുടെ 25 ശതമാനം വരെ ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബരാകാ ആണവോർജ്ജ പ്ലാന്റ്, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിലും സമാധാനപരമായ ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അനിവാര്യമായ പങ്കിനെ ഉദാഹരണമാക്കുന്നു," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"അതുപോലെ, ജല-ഊർജ്ജ ബന്ധം കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാതലിലാണ്. ജല-ഊർജ്ജ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ക്രോസ്-സെക്ടർ നവീകരണം അനിവാര്യമാണെന്ന ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ജല സംരംഭം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മനോഭാവത്തിൽ, 2026-ൽ യുഎഇയും സെനഗലും സഹകരിച്ച് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന യുഎൻ ജല സമ്മേളനത്തിൽ, കൂട്ടായ, പരിഹാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ എല്ലാ പങ്കാളികളെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുസ്ഥിര വ്യവസായവൽക്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായുള്ള G20 ഉന്നതതല സന്നദ്ധ തത്വങ്ങളെ യുഎഇ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും കുറഞ്ഞ കാർബൺ വളർച്ചയുടെ പ്രേരകങ്ങളായി ഹൈഡ്രജനിലും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകളിലും പ്രസിഡൻസി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും അൽ ഒലാമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "നവീകരണം, ശക്തമായ ധനസഹായം, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകൾ എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ, കുറഞ്ഞ എമിഷൻ ഹൈഡ്രജന്റെയും അമോണിയയുടെയും മികച്ച ഉൽപാദകരും കയറ്റുമതിക്കാരുമായി യുഎഇയെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ ഹൈഡ്രജൻ തന്ത്രം 2050 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം വൃത്തിയുള്ളത് മാത്രമല്ല, കാര്യക്ഷമവുമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിജ്ഞകളെ മൂർത്തമായ പുരോഗതിയാക്കി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള, നടപ്പാക്കൽ കേന്ദ്രീകൃത സഖ്യമായ ഗ്ലോബൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി അലയൻസ് (GEEA) ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്."
ജിഇഇഎ വഴി, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞത് 15 രാജ്യങ്ങളെയെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കുക, കാര്യക്ഷമതയ്ക്കുള്ള ധനസഹായത്തിൽ 75 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സമാഹരിക്കുക, ഊർജ്ജ തീവ്രതയിൽ അളക്കാവുന്ന കുറവ് വരുത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ് യുഎഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
"ആഫ്രിക്കൻ ഊർജ്ജ പരസ്പരബന്ധനത്തിനായുള്ള പ്രസിഡൻസിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ യുഎഇ ശക്തമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. വെറുമൊരു അഭിലാഷമല്ല, മറിച്ച് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജിസിസി പരസ്പരബന്ധന അനുഭവവും ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി (IMEC) പോലുള്ള ആഗോള സംരംഭങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, ആഫ്രിക്കയിലുടനീളം പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഊർജ്ജ ശൃംഖലകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം, നൂതന ധനസഹായം, ശുദ്ധമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം എന്നിവ പങ്കിടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.