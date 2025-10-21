കമ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ 'ആമേൻ' ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിച്ചു

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 21 (WAM) -- യുഎഇയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാധ്യമ ഉള്ളടക്കത്തെ നിരീക്ഷിക്കാനും ഫീഡ്‌ബാക്ക് പങ്കിടാനും പൊതുജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ 'ആമേൻ' ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിച്ചു.

മാധ്യമ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സമൂഹം ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ ഈ സംരംഭം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മാധ്യമ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ നേതൃത്വത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു മാധ്യമ അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സമൂഹ ഇടപെടൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആമേൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

യുഎഇയുടെ നേതൃത്വം വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും മുൻഗണനകളുടെ കാതലായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുവെന്ന് യുഎഇ നാഷണൽ മീഡിയ ഓഫീസ് ചെയർമാനും യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബുട്ടി അൽ ഹമീദ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എല്ലാ മേഖലകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ശബ്ദമായും അതിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ, അവബോധവും ഉത്തരവാദിത്തവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എമിറാത്തി ഐഡന്റിറ്റി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, ദേശീയ അഭിലാഷങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, കഴിവുകളും സർഗ്ഗാത്മകതയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു മാധ്യമ അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ യുഎഇ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വികസന യാത്രയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയായി തുടരുന്നു.

“ഉള്ളടക്കം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്ത, അവബോധം, മനോഭാവങ്ങൾ എന്നിവ രൂപപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും നിലപാടും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെ ഉയർത്തുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണം, പോസിറ്റീവ് അവബോധം വളർത്തുകയും നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ, മാനവികത, ദേശീയ സ്വത്വം എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം - അത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,” അൽ ഹമീദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

“സമൂഹം, അതിന്റെ എല്ലാ വൈവിധ്യത്തിലും, വിവരമുള്ള ഇടപെടൽ വളർത്തുകയും വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കാളിയാണ്. ഈ പങ്കാളിത്തം യുഎഇയിലെ മാധ്യമ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, തുറന്ന സംഭാഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ വികസിത നേതൃത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തുറന്ന സംഭാഷണം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിലൂടെ, യുഎഇയുടെ മൂല്യങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക സമഗ്രത, സാമൂഹിക ഐക്യം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആമേൻ ഉള്ളടക്ക നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സന്തുലിത റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആവിഷ്കാരം എന്നിവയിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു മാധ്യമ പ്രകൃതിദൃശ്യം സജീവമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇത് പൗരന്മാരെയും താമസക്കാരെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

"യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി വർഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ആമേൻ യോജിക്കുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎഇയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭാവി തലമുറകളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സംവേദനാത്മക ചാനലായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു," യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുഹമ്മദ് സയീദ് അൽ ഷെഹ്ഹി പറഞ്ഞു.

മീഡിയ ഉള്ളടക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ദേശീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും സൃഷ്ടിപരവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതുമായ ഉൽ‌പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആമേൻ ഒരു നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ ചാനൽ നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.