യുഎഇ അംബാസഡർ, ഈജിപ്തിലെ പൊതു ബിസിനസ് മേഖല മന്ത്രി സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു

കെയ്റോ, 2025 ഒക്ടോബർ 21 (WAM) -- ഈജിപ്തിലെ യുഎഇ അംബാസഡറും അറബ് ലീഗിലെ യുഎഇയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയുമായ ഹമദ് അൽ സാബി, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈജിപ്തിലെ പൊതു ബിസിനസ് മേഖല മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഷിമിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
പുതിയ ഭരണ തലസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചർച്ചകളിൽ, യുഎഇയും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ശക്തമായ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങളും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നതിനുമുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയും അൽ സാബി എടുത്തുകാണിച്ചു.
ഷിമി അംബാസഡറെ സ്വാഗതം ചെയ്തു, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങളും പ്രധാന മേഖലകളിൽ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഈജിപ്ത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളും അടിവരയിട്ടു.
സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംരംഭങ്ങളെ നവീകരിക്കുക, വ്യാവസായിക വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുക, ദേശീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ അധിക മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്തു.