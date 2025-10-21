യുഎഇ അംബാസഡർ ബ്രസീൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു

ബ്രസീലിയ, 2025 ഒക്ടോബർ 21 (WAM) -- ഷെരീഫ് എസ്സ അൽ സുവൈദി ബ്രസീലിലെ യുഎഇ അംബാസഡറായി തന്റെ യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലുല ഡ സിൽവയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരുപക്ഷവും പരിശോധിച്ചു.
യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ എന്നിവരുടെ ആശംസകളും ബ്രസീൽ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആശംസകളും അൽ സുവൈദി പ്രസിഡന്റ് ലുലയെ അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ, ബ്രസീലിൽ യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ അൽ സുവൈദി അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധത സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.