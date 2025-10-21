ജനീവയിൽ നടക്കുന്ന ഐപിയു യോഗത്തിൽ യുഎഇ പാർലമെന്ററി വിഭാഗം പങ്കെടുത്തു

ജനീവ, 2025 ഒക്ടോബർ 21 (WAM) -- ഇന്റർ-പാർലമെന്ററി യൂണിയനിലെ (ഐപിയു) യുഎഇ പാർലമെന്ററി ഡിവിഷന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സാറ മുഹമ്മദ് ഫലക്നാസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ 151-ാമത് ഐപിയു അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കിടെ യുഎഇ പാർലമെന്ററി ഡിവിഷന്റെ ഇടപെടലിൽ, സങ്കീർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ, സുരക്ഷ, സാമൂഹിക, മാനുഷിക വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് മേഖല കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ഫലക്നാസ് പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക, ആഗോള പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ ജ്ഞാനം, സംഭാഷണം, പാലം നിർമ്മാണം എന്നിവ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവർ അടിവരയിട്ടു, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും തുല്യവുമായ സുസ്ഥിര വികസനം കൈവരിക്കുന്നത് മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരതയും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യുഎഇ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗാസയിലെ പലസ്തീൻ ജനതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ മുൻനിര മാനുഷിക പങ്കിനെ അവർ എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ ചിവാലറസ് നൈറ്റ് 3, കര, കടൽ, വായു മാർഗങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ 1.8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം ചെലവിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കി.
യുഎഇയുടെ സഹായത്തിൽ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, മെഡിക്കൽ സാധനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുക, യുഎഇയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പരിക്കേറ്റവരെ മാറ്റുക, മാനസിക പിന്തുണയും പുനരധിവാസവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, ആശുപത്രികൾ വികസിപ്പിക്കുക, ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ഡീസലൈനേഷൻ പ്ലാന്റുകൾ വഴി കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുക, കിണറുകൾ നന്നാക്കുക, കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ കാമ്പെയ്നുകൾ നടത്തുക, സ്കൂൾ ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക, ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ബേക്കറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഫലക്നാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും ഐപിയു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അതിന്റെ പങ്ക് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടും കമ്മിറ്റി യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു, കൂടാതെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടനയിലും നടപടിക്രമ നിയമങ്ങളിലും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നടത്തി.