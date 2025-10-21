സമാധാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന യുഎൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി യുഎഇ പാർലമെന്ററി വിഭാഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു

ജനീവ, 2025 ഒക്ടോബർ 21 (WAM) -- സമാധാനം, സുരക്ഷ, സുസ്ഥിര വികസനം, മാനുഷിക സഹായം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സംവിധാനത്തിൽ അഭിലഷണീയമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (എഫ്എൻസി) ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ആഗോള വെല്ലുവിളികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിലും സുതാര്യതയുടെയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം എഫ്എൻസി പാർലമെന്ററി ഡിവിഷനിലെ അംഗമായ ഡോ. മർവാൻ ഒബൈദ് അൽ മുഹൈരി എടുത്തുപറഞ്ഞു. സംഘടനയുടെ മാനുഷിക ദൗത്യവുമായി സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമത സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനൊപ്പം മതിയായ ധനസഹായത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാർ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ദേശീയ പാർലമെന്റുകളുടെ പങ്ക് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലും സഹകരണപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും യുഎന്നിന്റെ കേന്ദ്ര പങ്കിനോടുള്ള യുഎഇയുടെ വിലമതിപ്പും അൽ മുഹൈരി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. യുഎൻ ചാർട്ടർ പാലിക്കൽ, സ്വതന്ത്രമായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനും നയിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്, ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് തുടങ്ങി സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ മൂന്ന് പ്രധാന തത്വങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
വ്യക്തമായ സമയക്രമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ദർശന പ്രസ്താവനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക, പാർലമെന്റിന്റെയും സിവിൽ സമൂഹത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ന്യായമായ അവസരങ്ങളിലൂടെ യോഗ്യരായ വനിതാ നേതാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ യുഎഇ പാർലമെന്ററി ഡിവിഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.