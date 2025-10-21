യുഎഇയുടെ മൂല്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സാമൂഹിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ നിർമ്മിക്കണം: അൽ ഹമീദ്

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 21 (WAM) -- യുഎഇയുടെ ആധികാരിക മൂല്യങ്ങളെയും സ്വത്വത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടായ അവബോധം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാക്കളുടെ നിർണായക പങ്കിനെ യുഎഇ നാഷണൽ മീഡിയ ഓഫീസ് ചെയർമാനും യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ അബ്ദുള്ള ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബുട്ടി അൽ ഹമീദ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. യുഎഇയുടെ നിലവാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ മാനുഷികവും വികസനപരവുമായ മാതൃക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ദേശീയ ആഖ്യാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സാമൂഹിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അവബോധവും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തവും വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മുൻനിര വേദിയായി മാറിയ അൽ അമീൻ ഫോറത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായി ദുബായിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിനോട് അൽ ഹമീദ് നന്ദി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശികമായും ആഗോളമായും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൗതിക സുരക്ഷ മാത്രമല്ല, ബൗദ്ധിക, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബോധമുള്ള സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന യുഎഇ നേതൃത്വത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.
ഉന്നതരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു തുറന്ന പൊതു മേഖലയിലേക്കുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും പരിവർത്തനം, തലമുറകളുടെ അവബോധം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചിന്തയുടെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും മാതൃകകൾ നയിക്കുന്നതിനും ഗണ്യമായ ശക്തിയുള്ള പുതിയ അഭിപ്രായ നേതാക്കളായി സാമൂഹിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, സമൂഹ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാംസ്കാരിക സ്വത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തവും ഈ പരിവർത്തനം ചുമത്തുന്നു.
യുഎഇയുടെ മാനുഷിക സന്ദേശത്തിന്റെ അംബാസഡർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ ശാക്തീകരിക്കാനും സജ്ജരാക്കാനും, സ്വന്തമായതും വിശ്വസ്തതയും വളർത്തിയെടുക്കാനും, സമൂഹത്തെയും രാജ്യത്തെയും സേവിക്കുന്ന അവബോധം, പ്രത്യാശ, കൂട്ടായ അവബോധം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇടങ്ങളാക്കി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ മാറ്റാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അൽ ഹമീദ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സത്തയോ വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യമോ ഇല്ലാതെ ഉള്ളടക്ക ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വേഗതയേറിയതും വിനോദാധിഷ്ഠിതവുമായ ഉള്ളടക്കം സാംസ്കാരിക വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തും. അതിനാൽ, വേഗതയെ ഗുണനിലവാരവുമായി സന്തുലിതമാക്കുകയും സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഉപസംഹാരമായി, അൽഗോരിതങ്ങളുടെ അടിമകളാകരുത്, മറിച്ച് ഒരു ധാർമ്മിക കോമ്പസായി വർത്തിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടണമെന്ന് അൽ ഹമീദ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.