പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ യുഎഇ സ്വാഗതം ചെയ്തു

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 21 (WAM) -- പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെയും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയും യുഎഇ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ക്രിയാത്മക സംഭാഷണവും ധാരണയും സുഗമമാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച ഖത്തറിന്റെയും തുർക്കിയയുടെയും നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ അഭിനന്ദിച്ചു.
പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പാകിസ്ഥാനിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും യുഎഇയുടെ പിന്തുണ മന്ത്രാലയം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.