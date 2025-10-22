ജുഡീഷ്യൽ സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ യുഎഇ നീതിന്യായ മന്ത്രി ബെൽജിയൻ നീതിന്യായ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ബ്രസ്സൽസ്, 2025 ഒക്ടോബർ 22 (WAM) – 2025 ഒക്ടോബർ 21-ന് ബ്രസ്സൽസിൽ നടത്തിയ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനിടെ യുഎഇ നീതിന്യായ മന്ത്രി അബ്ദുള്ള ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നുഐമി ബെൽജിയം നീതിന്യായ മന്ത്രി ആനെലീസ് വെർലിൻഡനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി ജുഡീഷ്യൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ഏകോപനം ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ളതും അന്തർദേശീയവുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും യോഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
നിയമവാഴ്ചയോടും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിയുടെ തത്വങ്ങളോടുമുള്ള തങ്ങളുടെ പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധത മന്ത്രിമാർ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് കാര്യമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഈ ഭീഷണികളെ നേരിടുന്നതിൽ ജുഡീഷ്യൽ സഹകരണത്തിന്റെ സുപ്രധാന പങ്ക് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ശക്തമായ നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ, പരസ്പര നിയമ സഹായം, യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള സമയബന്ധിതമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം ഇരുപക്ഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
മന്ത്രി വെർലിൻഡൻ സന്ദർശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഉഭയകക്ഷി ജുഡീഷ്യൽ സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യാന്തര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യുഎഇയിലെ ജുഡീഷ്യൽ, നിയമ നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച മുൻകൈയെടുക്കുന്ന സമീപനത്തെ അവർ പ്രശംസിച്ചു, നിലവിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളെയും അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷനുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സുസ്ഥിര സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിട്ടു.
ബെൽജിയം രാജ്യവുമായും വിശാലമായ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവുമായും നിയമപരമായ സഹകരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ പ്രതിബദ്ധത മന്ത്രി അൽ നുഐമി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. പ്രവർത്തന ഏകോപനം, പരസ്പര വിശ്വാസം, നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സുസ്ഥിര പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയിലൂടെയാണ് അന്തർദേശീയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2021 ഡിസംബറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാർ ഒപ്പുവെച്ച് 2022 നവംബറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം യുഎഇ 14 വ്യക്തികളെ ബെൽജിയം രാജ്യത്തേക്ക് കൈമാറുന്നത് പൂർത്തിയാക്കിയതായി അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. 2025 ഏപ്രിൽ 24 ന് ബെൽജിയം രാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈമാറ്റവും പൂർത്തിയാക്കി.
രണ്ട് മന്ത്രാലയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സഹകരണത്തിന് മന്ത്രി അൽ നുഐമി മന്ത്രി വെർലിൻഡന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ബെൽജിയത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തി, പ്രൊഫഷണലിസം, സമഗ്രത എന്നിവയെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. നീതിയും നിയമവാഴ്ചയും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയായി ഈ സഹകരണം വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
നിലവിലുള്ള കേസുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്ഥാപിതമായ ജുഡീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത മന്ത്രിമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതത് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമായ ഉഭയകക്ഷി സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ജുഡീഷ്യൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു.
യുഎഇയും ബെൽജിയവും തമ്മിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം, പരിശീലനം, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ കൈമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ പങ്കിട്ട താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഇത് അവരുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഫലപ്രാപ്തിയും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടു.
നേടിയ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും അതിർത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നീതിയും സുരക്ഷയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിയമ ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപന ബന്ധങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനുമുള്ള പരസ്പര ദൃഢനിശ്ചയം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാർ ഉപസംഹരിച്ചു. അടുത്ത യോഗം യുഎഇയിൽ നടത്താൻ അവർ സമ്മതിച്ചു.