കുവൈറ്റ്, 2025 ഒക്ടോബർ 23 (WAM) -- കുവൈറ്റ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗതാഗത മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അണ്ടർസെക്രട്ടറീസ് കമ്മിറ്റിയുടെ 27-ാമത് യോഗത്തിൽ ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യുഎഇ പങ്കെടുത്തു.
വിവിധ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളും ജിസിസി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജനറലിന്റെ പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ഊർജ്ജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റെഗുലേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ് നാസർ അൽ ഖാസിമി നയിച്ചു.
ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഗൾഫ് സംയോജനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിനും, അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ജിസിസിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ താൽപ്പര്യം അൽ ഖാസിമി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഗൾഫ് റെയിൽവേ ശൃംഖല, കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്ന, കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവിക്കായുള്ള മേഖലയുടെ അഭിലാഷങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട്, സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രധാന പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ, അഭിലാഷകരമായ ദേശീയ ദർശനങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും നയിക്കുന്ന വലിയ വികസനത്തിന് ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ ഗതാഗത മേഖല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുൻ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ, കര, സമുദ്ര, വ്യോമ ഗതാഗത മേഖലകളിലെ സാങ്കേതിക സമിതികളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, ഗൾഫ് സെന്റർ ഫോർ ട്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ അവലോകനം, 2026-ലെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി, പ്രസക്തമായ പ്രാദേശിക, ആഗോള സംഘടനകളുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 25 ഇനങ്ങൾ യോഗ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗതാഗത, ലോജിസ്റ്റിക് സേവനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രമുഖ ആഗോള കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട്, നയങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണവും വൈദഗ്ധ്യവും കൈമാറുന്നതിനുള്ള തുടർച്ചയായ സംയുക്ത ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം യോഗത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.