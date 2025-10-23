വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അധിനിവേശ ബില്ലുകൾ യുഎഇ അപലപിച്ചു

അബുദാബി, 2025 ഒക്ടോബർ 23 (WAM) -- അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്മേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പരമാധികാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന്മേൽ നിയന്ത്രണം നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രണ്ട് ബില്ലുകൾക്ക് ഇസ്രായേലി നെസെറ്റ് അംഗീകാരം നൽകിയതിനെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
അധിനിവേശ പലസ്തീന്റെ നിയമപരവും ചരിത്രപരവുമായ പദവി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികളെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വീണ്ടും നിരസിച്ചു. സമാധാന പ്രക്രിയ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയമവിരുദ്ധമായ ആചാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സമാധാനവും നീതിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം യുഎഇ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം തങ്ങളുടെ നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും മേഖലയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.